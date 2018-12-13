Фото: на Садовой улице мотоцикл влетел в автобус

Нарушитель сумел выжить. Люди в общественном транспорте не пострадали.

На Садовой улице в ночь на 10 мая столкнулись автобус и мотоцикл. Петербуржцы рассказали, что байкер не успел затормозить на остановке общественного транспорта. На место ДТП вызвали сотрудников ГИБДД и скорую помощь.

Очевидцы отмечают, что в результате аварии никто не пострадал. Общественный транспорт также не поврежден. Мотоцикл оказался поломан и сильно смят.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Арсенальной после аварии госпитализирован мотоциклист.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб