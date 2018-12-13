Видео: на Арсенальной после аварии госпитализирован мотоциклист

Медики рассказали, что байкер не погиб, как предполагали многие, а находится в тяжелом состоянии.

В Калининском районе Петербурга вечером 9 мая произошла авария с участием мотоцикла. Очевидцам пришлось вытаскивать транспортное средство из под автомобиля. Для этого машину пришлось приподнять.

По данным ГИБДД, пострадавшего госпитализировали Мариинскую больницу. На данный момент его состояние оценивается как тяжелое. Вторым участником ДТП на Арсенальной набережной стала иномарка "Фольксваген". Виновником аварии считают 41-летнего мотоциклиста, который проехал по поребрику, а затем перелетел на встречную полосу и врезался в автомобиль.

Ранее Piter.tv писал о том, что в сети появилось видео момента гибели Сергея Доренко.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПБ