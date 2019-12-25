Легковушки получили серьёзные повреждения, а сами водители не пострадали.

Во вторник, 4 февраля, стало известно о том, что на Садовой два таксиста не смогли поделить пустой перекресток. Об этом сообщают в соцсетях петербуржцы.

ДТП произошло на перекрёстке улиц Садовая и Гороховая. Очевидцы отметили, что в этот момент перекресток был совсем пустой. Известно, что в аварии водители не пострадали.

На место ДТП прибыли сотрудники ДПС.

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Фото:Дмитрий Северный/ vk.com/spb_today