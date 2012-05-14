На СТС выходит новый сезон сериала "СеняФедя"

Премьера состоится 6 декабря в 19:00.

6 декабря в 19:00 на телеканале СТС состоится премьера нового сезона комедийного сериала "СеняФедя". В продолжении спин-оффа "Кухни" к главным героям присоединятся персонажи Андрея Федорцова, Анатолия Кота и Клима Поплавского.

В новых сериях Сеня и Федя (Сергей Лавыгин и Михаил Тарабукин) оставили фудтрак, чтобы открыть бургерную. На пути к успешному кулинарному бизнесу их подстерегают пожары, взрывы, погони, ограбление банка, поиски золота, битвы с банкиром (Анатолий Кот) и его глуповатым сыном (Клим Поплавский). Андрей Федорцев сыграл отца Сени, вышедшего из тюрьмы.

Ранее Стас Ярушин рассказал Piter.TV о продолжении сериала "Универ".

Фото, видео: пресс-служба СТС