"Это уже не ситком, а совсем другая история": Стас Ярушин о продолжении сериала "Универ"

6 декабря на телеканале ТНТ стартует показ нового сериала "Универ. 10 лет спустя". Продолжение популярного ситкома о жизни студентов сняли в новом жанре – к комедии добавили элементы драмы. Серии будут длиться по часу, а сам сериал займет вечерний слот – 20:00.

Универ 10 лет спустя

К своим ролям вернулся весь золотой состав "Универа. Новая общага". Зрители увидят на экранах Анну Хилькевич, Александра Мартынова, Настасью Самбурскую, Стаса Ярушина, Арарата Кещяна, Екатерину Молоховскую и Анну Кузину. В сериале появятся и новые персонажи в исполнении Алексея Серебрякова и Анатолия Белого.

В первых сериях зрителям напомнят, чем закончился "Универ. Новая общага". После сюжет перенесется на 10 лет вперед. За это время жизнь героев кардинально изменилась. Майкл потерял работу, он вынужден сидеть дома и воспитывать двух дочерей. Антон сначала лишился Кристины, а потом и состояния отца. Маша решает, что им с Валей пора заводить детей, однако Валя не готов променять науку на родительство. Яна развелась и посвятила себя работе, теперь она думает, что упустила воспитание сына. Судьбы героев сложились по-разному, но они по-прежнему дружат и помогают друг другу.

Piter.TV пообщался с исполнителем одной из главных ролей Стасом Ярушиным. Актер поделился с нами некоторыми подробностями из предстоящей новинки ТНТ.

Понравился ли вам сценарий сериала "Универ.10 лет спустя"? У Антона как-то совсем грустно складываются дела. Хотели бы для него другого будущего?

Мне понравилось то, что предложили. Это уже не ситком, а совсем другая история. Это более взрослое кино.

Вы предлагали какие-то свои идеи для развития героя?

Мне хотелось поменяться, хотелось быть взрослее, хотелось избавиться от наигранности, потому что в ситкомах это неотъемлемая часть. А здесь хотелось больше жизни, показать драмеди, и это удалось!

В продолжении "Универа" появляются новые герои, которых сыграли Алексей Серебряков и Анатолий Белый. Расскажите о работе с ними. Насколько легко актеры влились в уже устоявшийся годами коллектив?

Мне безумно понравилось работать с Алексеем Серебряковым. Это колоссальный опыт для меня. Все люди, которых мы встречаем в жизни, дают возможность тебе научиться чему-то новому. Я у него многому научился, смотрел, наблюдал, как он работает на площадке, как он заходит в кадр, сразу чувствуется этот опыт. Я у него что-то спрашивал – он всегда подсказывал.

Смотрите сериал "Универ. 10 лет спустя" с 6 декабря в 20:00 на телеканале ТНТ.

Фото: пресс-служба ТНТ

Видео: Instagram / annakhilkevich