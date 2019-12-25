На Сахалине из упавшего в реку бензовоза вылилось топливо

Около 6 кубов нефтепродуктов вылились в реку Пиленга.

На Сахалине в реку попало 6 кубов нефтепродуктов из упавшего бензовоза.

"Эковахта Сахалина" сообщает, что 16 июля, около 10 часов утра, на технологической дороге, соединяющей пос. Первомайск и нефтеперерабатывающий завод "Петросах" произошла авария бензовоза. Автоцистерна сошла с дороги под откос и свалилась в протекающую рядом ценную лососевую реку Пиленга, впадающую в Охотское море. Водитель успел выпрыгнуть на ходу.

Уточняется, что бензовоз по накладной перевозил 10 000 л бензина АИ-92. По сообщениям очевидцев, в результате аварии в нерестовую реку вылилось не менее 6 кубометров нефтепродуктов – дизтоплива и бензина. Повреждены и дали течь как минимум 3 танка цистерны на 2000 л каждый, расплющены и пусты два топливных бака самого бензовоза (на 370 л каждый), в которых находилось дизельное топливо.

По словам очевидцев, на почве присутствуют следы разлива нефтепродуктов, на поверхности воды реки ниже по течению от места аварии наблюдается обильная пленка нефтепродуктов, стоит сильный запах. В реке Пиленга, как и во всех реках восточного побережья Сахалина, недавно начался ход горбуши на нерест, в прибрежной части Охотского моря здесь началась горбушевая путина.

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Фото: ВК, Клуб друзей "Эковахты Сахалина"