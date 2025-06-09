Количество попавшего топлива из теплохода в Енисей выросло до 30 тонн

Режим ЧС ввели в Казачинском районе из-за разлива топлива в Енисей.

Теплоход, буксировавший баржи по реке Енисей и получивший пробоину, в настоящее время частично подтоплен. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Известно, что вечером 8 июня судно, буксировавшее две баржи, ударилось о пороги, после чего произошла расцепка барж и судна. В результате теплоход получил пробоину и повреждение рулевого управления. Затем объект прибило к береговой зоне. Экипаж установил баржи на якоря. Установлено, что у поврежденного теплохода поврежден топливный бак. По информации от ЕДСС Енисейского района, произошел разлив в акваторию 10-15 тонн дизельного топлива. Местные власти ввели на территории Казачинского района режим чрезвычайной ситуации из-за разлива топлива в Енисей

В результате инцидента допущено частичное подтопление теплохода, принимаются меры для предотвращения экологического вреда. сообщение от Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

Напомним, что Красноярской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства. Организован контроль за ликвидацией последствий транспортного инцидента в Енисее. В региональном управлении МЧС уточнили, что никто не пострадал, судовой ход на реке не был нарушен. Здоровью или жизни экипажа пострадавшего судна ничего не угрожает. Нефтяное пятно уже достигло берегов населенных пукнтов Пискуновка и Момотово.

Угрозы для жителей нашего района нет. Однако существует опасность для местной флоры и фауны, с которой и предстоит бороться специалистам. Юрий Озерских, глава Казаченского района

Ленобласть заняла 18-ю строчку рейтинга регионов по доступности бензина.

Фото и видео: Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура; Telegram / Регнум; Юрий Озерских