На Рузовской улице пожарные тушили иномарку Daihatsu

У машины выгорел моторный отсек.

В Адмиралтейском районе Петербурга вечером 19 мая пожарные тушили иномарку. Машина японского автопрома лишилась моторного отсека. Инцидент произошел около половины пятого вечера. Об этом сообщают очевидцы.

Местные жители рассказали, что транспортное средство заполыхало очень быстро. Экстренная служба была направлена по адресу Рузовская улица, 18. На месте выяснилось, что огонь затронул автомобиль Daihatsu.

В результате пожара никто не пострадал. Ликвидировать пламя специалистом удалось за 20 минут. В тушении участвовали пять человек личного состава ГУ МЧС по региону и одна единица техники.

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Фото: Piter.tv