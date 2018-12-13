В Рыбацком байкер въехал в группу подростков

Компания подвергла себя опасности, перебегая дорогу на красный свет.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, днем 19 мая на Шлиссельбургском проспекте произошло ДТП. Мужчина во возрасте 34 лет управлял мотоциклом и сбил несовершеннолетнего подростка. Школьник перебегал дорогу в неположенном месте с компанией друзей.

В результате происшествия пешеход был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. У мотоциклиста зафиксированы травмы средней степени тяжести.

Ранее Piter.TV сообщал о ДТП на Кольцевой автодороге, в ходе которого погиб один человек.

Фото: Megapolisonline / Telegram