В Рыбацком байкер въехал в группу подростков

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, днем 19 мая на Шлиссельбургском проспекте произошло ДТП. Мужчина во возрасте 34 лет управлял мотоциклом и сбил несовершеннолетнего подростка. Школьник перебегал дорогу в неположенном месте с компанией друзей.
В результате происшествия пешеход был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. У мотоциклиста зафиксированы травмы средней степени тяжести.
Ранее Piter.TV сообщал о ДТП на Кольцевой автодороге, в ходе которого погиб один человек.
Фото: Megapolisonline / Telegram
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