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В Рыбацком байкер въехал в группу подростков
Сегодня, 20:43
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arteliseev

В Рыбацком байкер въехал в группу подростков

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Компания подвергла себя опасности, перебегая дорогу на красный свет.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, днем 19 мая на Шлиссельбургском проспекте произошло ДТП. Мужчина во возрасте 34 лет управлял мотоциклом и сбил несовершеннолетнего подростка. Школьник перебегал дорогу в неположенном месте с компанией друзей.  

В результате происшествия пешеход был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. У мотоциклиста зафиксированы травмы средней степени тяжести.

Ранее Piter.TV сообщал о ДТП на Кольцевой автодороге, в ходе которого погиб один человек.

Фото: Megapolisonline / Telegram

Теги: авария, дети, дтп, мотоцикл, рыбацкое, школьники
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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