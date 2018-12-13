Опубликовано видео с места смертельной аварии на КАД в Петербурге

В результате ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек.

Как сообщили Piter.TV в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в пятом часу дня на 98-м километре Кольцевой автодороги (КАД).

Автоледи за рулем Ford Focus врезалась в стоящую "ГАЗель". В свою очередь, российский автомобиль наехал на пешехода. Мужчина 1958-го года рождения скончался от полученных травм. После этого "ГАЗель" столкнулась с другим автомобилем. По данным нашего мобильного корреспондента, это мог быть Hyundai Accent.

В ДТП пострадали женщина 1988-го года рождения и девочка 2010-го года рождения, находившиеся в "Форде". Их госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

По факту происшествия проводится проверка.

Фото и видео: Piter.tv