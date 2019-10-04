На Руставели рабочие "замуровали" подъезд дома

Тамм не могут пройти ни мамочки с детьми, ни инвалиды.

В Калининском районе Петербурга местный житель пожаловался на действия рабочих, восстанавливающий участок на улице. По мнению очевидца, "злые" сотрудники перекрыли обычным гражданам доступ к подъезду. Он записал на видео, что территорию действительно закрывает ограничительный забор. Однако небольшая лазейка к подъезду все же есть.

Инцидент произошел у 48 дома по улице Руставели.

куда же смотрит администрация почему не огородили как положено.....и не дай бог еще и пострадал кто нибудь комментируют пользователи соцсетей

Местные мамочки заметили, что такого небольшого отверстия между забором и кустами не хватит, чтобы прошла детская коляска. Проблема с передвижением затронет и людей с ограниченными возможностями, которые передвигаются на инвалидном кресле. Остальным пешеходам придется протискиваться с трудом.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржцы жалуются на массовую эвакуацию на Петроградке.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП И ЧП по СПб Признавашки

