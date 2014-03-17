На Рубинштейна закрылись бары из-за новых правил продажи алкоголя

Закон о наливайках ограничил работу питейных заведений Петербурга.

В Санкт-Петербурге несколько баров на улице Рубинштейна прекратили работу в связи с вступлением в силу закона о наливайках. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания города Денис Четырбок в беседе с "КП-Петербург".

По его словам, часть заведений закрылась из-за того, что их выход находился во двор, что противоречит новым требованиям. Остальные барные точки обязаны подать заявление на включение в реестр ресторанов. Если заведение соответствует критериям, оно сможет работать ночью. В противном случае торговля алкоголем разрешена только до 22:00.

С 1 сентября в городе действует закон, запрещающий работу алкоточек в жилых домах. Чтобы попасть в реестр, заведение должно иметь площадь зала не менее 50 кв. м, отдельный выход на улицу, кухню, поваров и санузел.

По информации депутата, из 1600 баров Петербурга около 200 уже подали документы. Первое заведение, не прошедшее проверку, расположено на проспекте Ветеранов — оно получило отказ и прекращает работу.

Фото: Piter.tv