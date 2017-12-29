На Рождество в Петербурге установят карусели и паровозик за 2,2 млн рублей

Ярмарка пройдет в городе с 18 декабря по 9 января.

На сайте госзакупок размещается все больше контрактов на украшение Рождественской ярмарки в Петербурге. В этом году на закупку аттракционов планируется потратить 2,2 млн рублей.

Ярмарка разместится на Манежной площади, а также на Малой Садовой и Кленовой улицах с 18 декабря по 9 января. На паровозик власти города выделят 500 тысяч, на установку каруселей – еще 1,7 млн рублей.

В этом году, как и в прошлом, ярмарка будет оформлена в стиле сказки "Щелкунчик". Однако расходы уменьшились. В общей сложности на организацию мероприятия из бюджета выделят 49,5 млн рублей. В прошлом году на эти цели потратили 60 млн, в 2019 году – 92 млн рублей.

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Фото: Piter.TV