На Октябрьской набережной пройдёт арт-день в книжном пространстве "Переплет"

Арт-день запланирован на субботу, 23 октября.

В субботу, 23 октября, состоится молодежный арт-день в новом книжном пространстве "Переплет". Он посвящен современной культуре и искусству.

Как рассказали организаторы, в рамках арт-дня в библиотеке пройдут творческие мастер-классы от петербургских художников и художниц, открытое занятие по йоге, диджеингу, лекция по российскому уличному искусству от искусствоведа Семёна Некрасова , dj-сет, танцы и своп-вечеринка.

Книжное пространство "Переплёт" открыли после капитального ремонта в библиотеки № 1 им. Н. Крупской в Невском районе. Вход на все мероприятия библиотеки свободный, однако нужна предварительная регистрация.

13:00-14:00 – открытое занятие по йоге (Александра Калинкина)

14:00-15:30 – мастер-класс по коллажам (Дарья Добровольская)

16:00-17:00 – лекция "Текст в российском уличном искусстве" (Семён Некрасов)

17:00-18:00 – мастер-класс по скетчингу (Таня Титова)

18:00-19:00 – мастер-класс по диджеингу (DJ MM REX)

19:00-20:00 – dj-сет, танцы, пицца

Ранее Покрас Лампас проведет мастер-классы для художников в Академии имени Штиглица.

Фото: предоставлено организаторами

