На Рождество в Ленобласти местами возможно похолодание до -15 градусов

На дорогах местами гололедица.

В среду, 7 января, на территории Ленинградской области ожидается облачная погода. Ночью местами, а утром и днем в большинстве районов может пройти небольшой снег. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по 47 региону со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью порывы восточного ветра составят 5-10 м/c. Температура воздуха в течение суток будет держаться в районе -3...-8 градусов. На востоке ночью возможно похолодание местами до -12...-15 градусов.

На дорогах местами гололедица, атмосферное давление будет понижаться.

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Фото: Piter.tv