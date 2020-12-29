На Рождество в Петербурге ожидается мороз и гололедица

Температура опустится до -6 градусов.

Опубликован прогноз погоды в Петербурге на предстоящее Рождество. Информацию приводит ГУ МЧС по Северной столицы со ссылкой на данные синоптиков из Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, 7 января в городе на Неве ожидается облачная погода, выпадет небольшой снег, ночью местами. Ветер подует с востока со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночная температура воздуха составит -4...-6 градусов, днем чуть потеплеет до -3..-5 градусов. На дорогах местами гололедица, атмосферное давление будет понижаться.

Накануне жители северных городов России могли наблюдать за северным сиянием. Из-за пасмурной погоды в Петербурге горожане отправились на охоту на "Авророй" за полярный круг — в Мурманскую область.

Фото: Piter.tv