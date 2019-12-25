На Розенштейна уборщицу изнасиловал и ограбил соотечественник из Киргизии

Нападавший отобрал у женщины паспорт родной страны, а также телефон и деньги.

В ночь на вторник, 28 июня, к наряду ДПС в Петербурге обратилась гражданка Кыргызстана, работающая в клининговой компании, с заявлением об изнасиловании и ограблении. Подозреваемым оказался безработный соотечественник женщины. Об этом стало известно Piter.TV.

По данным пострадавшей, преступление произошло на пустыре у дома 1а по улице Розенштейна после совместного распития спиртного. Мужчина отобрал у жертвы паспорт ее родной страны, а также телефон и деньги.

Правоохранители задержали подозреваемого прямо на указанном месте. В его отношении возбуждено уголовное дело.

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