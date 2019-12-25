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В квартире на Дыбенко нашли трупы молодых мужчины и женщины
Сегодня, 9:49
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В квартире на Дыбенко нашли трупы молодых мужчины и женщины

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Тела нашла хозяйка квартиры, которая сдавала жилье.

В Невском районе Петербурга в квартире нашли тела молодых мужчины и женщины. Об этом стало известно Piter.tv.

Трупы жильцов обнаружила хозяйка квартиры, она и обратилась с заявлением в полицию. Полиция нашла в прихожей тело 31-летней гражданки Украина, прибывшей в декабре на лечение, на теле не было найдено признаков насильственной смерти. В ванной лежало тело 33-летнего жителя Воркуты.

По словам хозяйки квартиры, жилье она сдавала девушке, однако, та перестала выходить на связь четыре дня назад. Трупы направили в морг для установления причины смерти.

Недавно петербургские полицейские раскрыли убийство 17-летней давности.

Фото: Piter.tv

Теги: дыбенко, трупы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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