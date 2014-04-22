На Ропшинском шоссе горела "двушка"

Бороться с огнем отправились 20 спасателей.

Накануне, 15 июля, в Петродворцовом районе Петербурга произошел пожар. В квартире на Ропшинском шоссе, 5, вспыхнула обстановка площадью 16 "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Информация о возгорании в "двушке" пришла диспетчеру в 18:20. Бороться с огнем отправились 20 спасателей. К 19:39 им удалось потушить пламя.

По предварительным данным, никто не пострадал. На данный момент выясняется причина пожара.

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Фото: Piter.tv (архив)