На Ропшинском шоссе иномарка Kia сбила 6-летнюю девочку

Пострадавшая осталась жива.

Правоохранители начали проверку по факту аварии на Ропшинском шоссе, в результате которой пострадала девочка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Накануне, 2 июля, иномарка Kia сбила малышку, которая пересекала проезжую часть по "зебре" на запрещающий сигнал светофора. За рулем авто находился 20-летний житель Петербурга. От удара девочку отбросило на легковушку, которая ехала во встречном направлении.

Пострадавшая осталась жива. Ее доставили в больницу. Сейчас пациентка находится в тяжелом состоянии.

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Фото: Piter.tv