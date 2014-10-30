  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Ропшинском шоссе иномарка Kia сбила 6-летнюю девочку
Сегодня, 12:45
114
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Ропшинском шоссе иномарка Kia сбила 6-летнюю девочку

0 0

Пострадавшая осталась жива.

Правоохранители начали проверку по факту аварии на Ропшинском шоссе, в результате которой пострадала девочка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Накануне, 2 июля, иномарка Kia сбила малышку, которая пересекала проезжую часть по "зебре" на запрещающий сигнал светофора. За рулем авто находился 20-летний житель Петербурга. От удара девочку отбросило на легковушку, которая ехала во встречном направлении. 

Пострадавшая осталась жива. Ее доставили в больницу. Сейчас пациентка находится в тяжелом состоянии. 

Ранее на Piter.tv: девочку, выпавшую из окна на Гражданском проспекте, пытаются спасти врачи.

Фото: Piter.tv

Теги: авария, ребенок попал в дтп, ропшинское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии