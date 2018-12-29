На Рижском проспекте пожарные тушили кухню

Сейчас обстоятельства пожара выясняются. Известно, что в доме ведутся капитальные работы.

В Адмиралтейском районе Петербурга днем 25 января произошел пожар в доме. По информации от ГУ МЧС, на Рижском проспекте загорелась кухня. Далее пламя не успело распространиться по трехкомнатной квартире.

По сведениям экстренной службы, огонь охватил четыре квадратных метра помещения. Специалисты потушили объект за 19 минут. В ликвидации инцидента участвовали три пожарных расчета в количестве 12 спасателей.

По предположениям местных жителей,пожар начался из-за неосторожного обращения рабочих, которые решили погреться. В здании ведется капитальный ремонт. В ГУ МЧС установили, что причиной возгорания стал мусор на втором этаже.

Напомним, что на ЗСД у пункта оплаты сгорела "ГАЗель".

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб