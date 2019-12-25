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На Римского-Корсакова заметили пожар в заброшенном здании
Сегодня, 20:58
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smirenny

На Римского-Корсакова заметили пожар в заброшенном здании

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Обошлось без пострадавших.

Вечером во вторник, 27 октября, стало известно, что на Римского-Корсакова заметили пожар в заброшенном здании. Об этом сообщили очевидцы. Информацию подтвердил источник в правоохранительных органах. 

Обошлось без пострадавших. Возгорание заметили в заброшенном месте, однако как именно произошел пожар, пока не сообщается. По предварительной информации, к на место происшествия прибыли две единицы техники. 

Ранее мы писали, что авария на перекрестке Московского проспекта и Кузнецовской улицы перекрыла движение трамваев.

Фото носит иллюстративный характер: Piter.TV

Теги: пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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