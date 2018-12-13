Видео: на Решетникова пожарные тушат нежилое здание

На месте работают несколько расчетов экстренной службы.

В Московском районе Петербурга загорелось нежилое здание. На данный момент спасатели тушат помещение по улице Решетникова. Местные жители рассказывают, что участок около станции метро "Электросила" заполнена дымом. Прохожим приходится прикрывать нос и горло платками, чтобы пройти по территории.

На данный момент сведений о пострадавших нет. После ликвидации пламени специалисты ГУ МЧС установят причины пожара.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Малой Охте записана драка пьяной молодежи.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб