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Вчера, 9:35
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Видео: на Решетникова пожарные тушат нежилое здание

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На месте работают несколько расчетов экстренной службы.

В Московском районе Петербурга загорелось нежилое здание. На данный момент спасатели тушат помещение по улице Решетникова. Местные жители рассказывают, что участок около станции метро "Электросила" заполнена дымом. Прохожим приходится прикрывать нос и горло платками, чтобы пройти по территории.

На данный момент сведений о пострадавших нет. После ликвидации пламени специалисты ГУ МЧС установят причины пожара.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Малой Охте записана драка пьяной молодежи.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Теги: гу мчс, нежилое помещение, улица решетникова
Категории: Происшествия, Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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