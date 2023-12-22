В Петербурге осудили водителя, который уснул за рулем и влетел в троллейбус

Инцидент произошел 25 мая, когда мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль иномарки Hyundai Solaris и уснул во время поездки.

В прошлом году в Московском районе водитель уснул за рулем и врезался в троллейбус. Автомобилиста осудили в феврале 2024 года. Об этом сообщили сегодня, 6 февраля, в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Инцидент произошел 25 мая, когда мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль иномарки Hyundai Solaris и уснул во время поездки. Спящий водитель выехал на встречную полосу у дома № 15 на улице Решетникова и врезался в троллейбус. В ДТП пострадала пассажирка легковушки. Она получила тяжелые травмы и попала в больницу.

На суде автомобилист признал вину. Для него избрали наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, мужчина не сможет садиться за руль в течение почти трех лет.

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Фото: Piter.tv