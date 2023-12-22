В связи с ремонтом на петербургской дамбе перекрыли две полосы

На дамбе перекрыли правую и среднюю полосы внутренней стороны КАД.

В Петербурге перекрыли две полосы на дамбе. На участке пути проводится ремонт. Об этом сообщили в дирекции Комплекса защитных сооружений.

На дамбе перекрыли правую и среднюю полосы внутренней стороны КАД. Ограничения будут действовать 16:00 6 февраля.

Автомобилисты смогут проехать только по левой стороне. Водителей призвали планировать маршрут, учитывая ограничения.

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим. Пресс-служба дирекции КЗС

Напомним, что в Петербурге будет ограничено ближайшие восемь месяцев движение по Тихорецкому проспекту. Речь идет об участке от проспекта Науки до Северного проспекта, а также проезд закроют по проспекту Культуры от Северного проспекта до проспекта Луначарского.

Фото: Piter.tv