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На Ремесленной вспыхнул мусор в заброшенном здании
Сегодня, 11:15
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На Ремесленной вспыхнул мусор в заброшенном здании

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На место случившегося приехали 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня утром, 13 мая, в Петроградском районе произошел пожар. На Ремесленной улице в доме № 1 вспыхнул мусор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Очевидцы позвонили в "112"  в 07:13.  Они рассказали, что что-то горит на втором этаже заброшенного здания. Пламя охватило пять квадратных метров в одном из помещений.

На место случившегося приехали 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили объект за 27 минут.

Ранее на Piter.tv: Роспотребнадзор проводит проверку после того, как на проспекте Энергетиков ребенок получил ожоги на детской площадке.

Фото: Piter.tv

Теги: горело заброшенное здание, мчс, пожар в доме, ремесленная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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