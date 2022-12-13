На Ремесленной вспыхнул мусор в заброшенном здании

На место случившегося приехали 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня утром, 13 мая, в Петроградском районе произошел пожар. На Ремесленной улице в доме № 1 вспыхнул мусор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Очевидцы позвонили в "112" в 07:13. Они рассказали, что что-то горит на втором этаже заброшенного здания. Пламя охватило пять квадратных метров в одном из помещений.

На место случившегося приехали 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили объект за 27 минут.

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Фото: Piter.tv