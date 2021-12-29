На улице Рашетова 10 пожарных тушили "Ауди"

Сведения о пострадавших не поступали.

Во вторник, 4 декабря, в Выборгском районе Петербурга загорелся автомобиль "Ауди". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило в 16:11 на пульт спасателей. На улице Рашетова у дома №9 загорелся моторный отсек иномарки "Ауди". Сведения о пострадавших не поступали.

На борьбу с огнем отправились 10 пожарных и 2 спецмашины. В 16:23 пожар был потушен.

Ранее нашли тела погибших в пожарах под Гатчиной и в садоводстве Приозерского района. При разборе конструкций, и в Виркино, и в садоводстве "Содружество" были найдены биологические останки.

Фото: Piter.tv