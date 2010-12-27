На Рабфаковской улице машина сбила человека. "Невидимка" в тяжелейшем состоянии

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Ранним утром 18 декабря на Рабфаковской улице водитель "Мазды" не заметил пешехода-нарушителя, "невидимка" попал под колеса. По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу, 73-летний мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода в районе дома №261 по проспекту Обуховской Обороны.

Водитель машины не увидел пенсионера в темноте, и нарушитель оказался под колесами. За помощью сбитому мужчине побежал в поликлинику неподалеку неизвестный петербуржец, сам автомобиль с места скрылся. Сообщается, что пенсионера госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Пешеход получил тяжелые травмы, попав под колеса на Литейном.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте