На "Пяти Углах" петербуржцы заметили креативный дорожный знак

Некоторые из горожан называют неизвестного творца "петербургским Бэнкси".

В среду, 24 октября, горожане заметили на "Пяти углах" креативный дорожный знак. Об этом сообщают в группе "Экстренный вызов".

Кроме руки, нежно приподнимающей автомобиль, красуется надпись "Работает Бог" сообщают очевидцы

Так, по мнению прохожих уличный художник пошел по стопам знаменитого европейского деятеля искусства, который делает из простых дорожных знаков шедевры. Некоторые из горожан ужу называют неизвестного творца "петербургским Бэнкси".

Ранее мы сообщали о том, что акцией Бэнкси московское метро прорекламировало свои новые браслеты для оплаты проезда

Фото:Экстренный вызов"