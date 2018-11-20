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Автобус вместе с пассажирами загорелся на Пушкинском шоссе

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На месте происшествия работали два пожарных расчета.

Днем 5 февраля на Пушкинском шоссе произошло возгорание автобуса. По словам петербуржцев, транспортное средство загорелось, когда в нем находились пассажиры. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Свидетели рассказали, что водитель быстро сориентировался, оперативно вывел пассажиров и оградил автобус. В момент горения людей в транспорте не было.

Через пять минут после возгорания прибыли два пожарных расчета. В настоящий момент автобус потушили. Пострадавших нет.

Ранее мы писали, что при пожаре в доме, где живет Никас Сафронов, погибли семь человек.

Видео: Piter.TV

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Теги: видео пожара, загорелся автобус
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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