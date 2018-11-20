При пожаре в доме, где живет Никас Сафронов, погибли семь человек

В ночь на 4 февраля в Москве загорелась квартира на пятом этаже семиэтажного дома номер 12 на Никитском бульваре.

В жилом доме в центре Москвы, где находятся квартиры Ингерборге Дапкунайте, Никаса Сафронова и Любови Казарновской, в пожаре погибли семь человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Москвы.

В ночь на 4 февраля загорелась квартира на пятом этаже семиэтажного дома номер 12 на Никитском бульваре. Огонь перешел на другие этажи, в здании обрушились деревянные перекрытия. Из дома были эвакуированы 42 жильца, 8 из них – дети.

По предварительным данным, причиной пожара стать неисправность электрооборудования. Пожар на площади 1000 квадратных метров был ликвидирован 5 часов 10 минут. Во время данного ЧП погибли 4 человека и 2 человека пострадали.

Под завалами утром нашли два тела. На шестом этаже – тело ребенка, на пятом – тело женщины. Около полудня было найдено тело седьмого погибшего.

Фото: МЧС Москвы/ Youtube

Видео: Mash