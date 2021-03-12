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На Пулковском шоссе демонтировали пролетные строения

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Работы проводились в ночное время.

ОАО "РЖД" демонтировало пролетные строения через Пулковское шоссе. Ход работ засняли на видео, кадры опубликовала пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Специалисты управились всего за 20 минут. На это время движение транспорта на участке Пулковского шоссе от 5-го Предпортового проезда до АЗС 5-го марта было приостановлено. Работы проводились в 3 часа ночи. 

Мостовой переход был построен еще в начале XX века. Вместо старого пролета должны построить новый. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что проезд под "Мостом глупости" на Софийской могут закрыть после ремонта. 

Видео: vk.com/gatispb

Теги: демонтаж, пролетное строение, пулковское шоссе, реконструкция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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