На Пулковском шоссе демонтировали пролетные строения

ОАО "РЖД" демонтировало пролетные строения через Пулковское шоссе. Ход работ засняли на видео, кадры опубликовала пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
Специалисты управились всего за 20 минут. На это время движение транспорта на участке Пулковского шоссе от 5-го Предпортового проезда до АЗС 5-го марта было приостановлено. Работы проводились в 3 часа ночи.
Мостовой переход был построен еще в начале XX века. Вместо старого пролета должны построить новый.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что проезд под "Мостом глупости" на Софийской могут закрыть после ремонта.
Видео: vk.com/gatispb
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