На Пулковском шоссе демонтировали пролетные строения

Работы проводились в ночное время.

ОАО "РЖД" демонтировало пролетные строения через Пулковское шоссе. Ход работ засняли на видео, кадры опубликовала пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Специалисты управились всего за 20 минут. На это время движение транспорта на участке Пулковского шоссе от 5-го Предпортового проезда до АЗС 5-го марта было приостановлено. Работы проводились в 3 часа ночи.

Мостовой переход был построен еще в начале XX века. Вместо старого пролета должны построить новый.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что проезд под "Мостом глупости" на Софийской могут закрыть после ремонта.

Видео: vk.com/gatispb