На Пулковском шоссе сгорело производство Do4aLab

Владелец бизнеса рассказал своим подписчикам в соцсетях, сколько он потерял после инцидента.

Днем в четверг, 15 августа, стало известно, что пожар в производственном здании на Пулковском шоссе уничтожил бизнес известного производителя спортивного питания Do4aLab. Основатель компании Александр Сторощук в своем Instagram-аккаунте рассказал, что потерял 90% капитала в результате происшествия. По его словам, у него сгорело производство на втором этаже здания: оборудование, упаковка и другие элементы. Предприниматель оценивает ущерб как "космический", в сумму "не в один и не в два миллиона долларов".

Отдельно Сторощук заявил, что просто показывает, как бывает, когда в один момент теряется почти все состояние.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что произошло днем 15 августа в цеху на Пулковском шоссе. В здании 50 на 50 метров накануне загорелись складируемые товары на площади в тысячу квадратных метров.

На месте работали 140 человек и 33 единицы техники.

Видео: Instagram / @hugo_str