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На Пулковском шоссе произошло ДТП с участием двух иномарок и грузовика
Сегодня, 21:48
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На Пулковском шоссе произошло ДТП с участием двух иномарок и грузовика

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В результате аварии пострадали двое человек.

В Петербурге на Пулковском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок и грузовика Mercedes. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 20 июля. 

Авария произошла вечером около 18:30 напротив дома №71 по шоссе в сторону Ленобласти. На место тут же прибыли сотрудники скорой помощи и правоохранительных органов. По предварительной информации, в результате столкновения пострадали двое пассажиров иномарки Honda – 20-летний парень и 14-летняя девочка, которых госпитализировали в больницы. Информация о состоянии пострадавших уточняется. 

Ранее появилось видео наезда автомобиля на школьницу на Приморском шоссе.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп, пулковское шоссе
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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