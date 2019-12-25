На Пулковском шоссе произошло ДТП с участием двух иномарок и грузовика

В результате аварии пострадали двое человек.

В Петербурге на Пулковском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок и грузовика Mercedes. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 20 июля.

Авария произошла вечером около 18:30 напротив дома №71 по шоссе в сторону Ленобласти. На место тут же прибыли сотрудники скорой помощи и правоохранительных органов. По предварительной информации, в результате столкновения пострадали двое пассажиров иномарки Honda – 20-летний парень и 14-летняя девочка, которых госпитализировали в больницы. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Ранее появилось видео наезда автомобиля на школьницу на Приморском шоссе.

Фото: Piter.tv