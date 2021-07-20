Появилось видео наезда автомобиля на школьницу на Приморском шоссе

Школьницу в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу №2.

В распоряжении Piter.tv оказалось видео наезда автомобиля на школьницу на Приморском шоссе в Курортном районе.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, авария произошла днем 19 июля. Безработная 54-летняя петербурженка на автомобиле Subaru сбила на пешеходном переходе 11-летнюю школьницу, перебегавшую дорогу на красный свет. Пятиклассницу в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу №2. Информация о состоянии девочки уточняется.

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Видео: Piter.tv