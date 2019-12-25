Мотоциклист попал в реанимацию после ДТП на Невском путепроводе

Вечером 19 июля в Невском районе Петербурга произошла серьезная авария. Около 23:30 на Невском путепроводе столкнулись мотоцикл и автомобиль. В сети появилась фотография с места происшествия.
По словам свидетелей, байкер вылетел на встречную полосу, где столкнулся с авто. В результате его увезли в реанимацию.
Мотоциклист пострадал на Невском путепроводе, много крови, реанимация. Кто прав, а кто виноват, не знаю.
Написал очевидец в сети
Информация о состоянии пострадавшего и обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее мы писали, что петербуржцы стали чаще нарушать правила парковки.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Наталья Степанова
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