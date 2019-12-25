Мотоциклист попал в реанимацию после ДТП на Невском путепроводе

Свидетели рассказывают, что молодой человек вылетел на встречную полосу.

Вечером 19 июля в Невском районе Петербурга произошла серьезная авария. Около 23:30 на Невском путепроводе столкнулись мотоцикл и автомобиль. В сети появилась фотография с места происшествия.

По словам свидетелей, байкер вылетел на встречную полосу, где столкнулся с авто. В результате его увезли в реанимацию.

Мотоциклист пострадал на Невском путепроводе, много крови, реанимация. Кто прав, а кто виноват, не знаю. Написал очевидец в сети

Информация о состоянии пострадавшего и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее мы писали, что петербуржцы стали чаще нарушать правила парковки.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Наталья Степанова