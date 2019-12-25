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На Псковской улице нашли труп судового "Адмиралтейских верфей"
Сегодня, 10:12
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На Псковской улице нашли труп судового "Адмиралтейских верфей"

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Погибший получил множественные травмы.

Сотрудник "Адмиралтейских верфей" сообщил о том, что его коллега погиб на Псковской улице. Полиция задержала двух человек, которые могут быть причастны к смерти гражданина. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Труп находился в доме №10 по Псковской улице. Погибшим оказался судовой трубопроводчик 1978-го года рождения. У него были телесные повреждения, множественные ссадины на теле, черепно-мозговая травма. 

Вчера, 29 декабря, полицейские задержали подозреваемых ― мужчину и женщину. Оба официально не работают. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что двое лжеполицейских сковали наручниками и похитили инженера "Адмиралтейских верфей". 

Фото: pixabay.com

 

Теги: трубопроводчик, труп, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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