В метро "Проспект Ветеранов" на рельсы упал нетрезвый петербуржец

Мужчина смог сам встать и вовремя уйти с путей.

Пассажиры петербургского метро заявили, что нетрезвый мужчина упал на рельсы. На некоторое время сотрудникам станции "Проспект Ветеранов" пришлось остановить движение составов, следующих до "Автово".

Инцидент произошел около 10 часов утра 10 мая. На данный момент сведений о здоровье пострадавшего нет. Однако, петербуржца успели достать с путей, пока все не закончилось трагично. Мужчина смог самостоятельно начать карабкаться на платформу.

Сейчас движение поездов восстановлено. Метрополитен работает по обычному графику.

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Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб