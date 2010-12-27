На Проспекте Стачек столкнулись два автобуса

Пассажиры получили легкие травмы.

В понедельник, 27 августа, в Кировском районе произошло ДТП с участием двух автобусов. Об этом сообщает пресс-служб УГИБДД по Санкт-Петербургу и ЛО.

Как стало известно, инцидент произошел примерно в 15:00 у дома 107 на проспекте Стачек. На проезжей части столкнулись автобусы МАЗ и ПАЗ. В результате ДТП пострадали семь пассажиров, включая 17-летнего парня. Все получили легкие травмы.

По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: "ДТП и ЧП Петербург"