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На Промышленной улице открылась школа № 604

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Здесь планируют создать IT-клуб. На территории корпуса со временем откроются кадетские и профильные классы. 

В Пушкинском районе открылась школа № 604. Она находится на Промышленной улице в Славянке. Здание рассчитано на 137 мест. В корпусе будут учиться школьники 6-11 классов. Об этом сообщили на портале "Строительный Петербург". 

Проект был выполнен в рамках Адресной инвестиционной программы Комитета по строительству. Отметим, что объект является второй площадкой учебного заведения.

В здании есть современные учебные классы, кабинеты  для творчества и труда, три спортивных зала, медицинский блок, столовая. 

Кроме того, здесь планируют создать IT-клуб для детей. На территории корпуса со временем откроются кадетские и профильные классы. 

Ранее на Piter.tv: в Колпино открылась новая детская поликлиника.

Видео: Строительный Петербург

Теги: комитет по строительству, открылась школа, промышленная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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