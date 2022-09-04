На Промышленной улице открылась школа № 604

Здесь планируют создать IT-клуб. На территории корпуса со временем откроются кадетские и профильные классы.

В Пушкинском районе открылась школа № 604. Она находится на Промышленной улице в Славянке. Здание рассчитано на 137 мест. В корпусе будут учиться школьники 6-11 классов. Об этом сообщили на портале "Строительный Петербург".

Проект был выполнен в рамках Адресной инвестиционной программы Комитета по строительству. Отметим, что объект является второй площадкой учебного заведения.

В здании есть современные учебные классы, кабинеты для творчества и труда, три спортивных зала, медицинский блок, столовая.

Кроме того, здесь планируют создать IT-клуб для детей. На территории корпуса со временем откроются кадетские и профильные классы.

Ранее на Piter.tv: в Колпино открылась новая детская поликлиника.

Видео: Строительный Петербург