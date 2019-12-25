  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:53
497
Alena_Zinovieva
Код вставки плеера

Машина вдребезги. На видео сняли последствия смертельного ДТП на Приморском шоссе

0 0

Водитель BMW выехал на встречку и на огромной скорости врезался в дерево.

Днем 25 декабря на 12-м километре Приморского шоссе, в районе Комарово, произошло страшное ДТП. На записи, которая оказалась в распоряжении у Piter.TV, можно увидеть последствия аварии.

Как сообщил отдел пропаганды УГИБДД, водитель BMW не справился с управлением, выехал на встречку и на огромной скорости врезался в дерево. На видео видно, что от машины практически ничего не осталось. Многочисленные детали и части от машины разбросаны на несколько метров от дерева. По предварительной информации, водитель и его пассажир погибли.

Ранее мы писали, что фургон насмерть сбил мужчину на Московском шоссе.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, смертельное дтп, столкновение с деревом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии