Машина вдребезги. На видео сняли последствия смертельного ДТП на Приморском шоссе

Водитель BMW выехал на встречку и на огромной скорости врезался в дерево.

Днем 25 декабря на 12-м километре Приморского шоссе, в районе Комарово, произошло страшное ДТП. На записи, которая оказалась в распоряжении у Piter.TV, можно увидеть последствия аварии.

Как сообщил отдел пропаганды УГИБДД, водитель BMW не справился с управлением, выехал на встречку и на огромной скорости врезался в дерево. На видео видно, что от машины практически ничего не осталось. Многочисленные детали и части от машины разбросаны на несколько метров от дерева. По предварительной информации, водитель и его пассажир погибли.

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Видео: Piter.TV