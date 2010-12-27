Фургон насмерть сбил мужчину на Московском шоссе

Пешеход пытался перебежать проезжую часть в неположенном месте.

В ночь на среду, 25 декабря, в Пушкинском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, под колеса фургона Mercedes-Benz Sprinter попал молодой мужчина.

Авария произошла около 01:10 ночи в районе 687-го километра федеральной трассы М-10 "Россия". 45-летний мужчина, управляя фургоном, задавил пешехода, которому на вид около 25-30 лет. Известно, что пострадавший пытался перебежать Московское шоссе в неположенном месте. В результате молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

В настоящий момент сотрудники дорожной полиции выясняют личность погибшего и разбираются в обстоятельствах трагедии.

Ранее стали известны подробности серьезного ДТП на Ветеранов.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.