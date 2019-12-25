Смертельная авария на Приморском шоссе попала на видео

Двое мужчин скончались на месте.

Момент жуткой аварии, которая случилась в половине одиннадцатого утра в среду, 25 декабря, на Приморском шоссе попал на видео. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

На кадрах заметно, как BMW на ровном участке трассы внезапно вылетает из-за едущей перед ним машины и на большой скорости врезается в деревья. В аварии погиб 42-летний водитель и его пассажир, мужчина, которому на вид 30 лет.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Момент того, как такси влетело в ограждение на Лахтинском попал на видео.

Видео: отдел пропаганды ГИБДД