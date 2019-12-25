Момент того, как такси влетело в ограждение на Лахтинском попал на видео

Водителя и пассажирку госпитализировали в больницу.

Утром 25 декабря на Лахтинском проспекте произошла серьёзная авария с участием такси. В распоряжении Piter.TV имеются кадры с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала момент аварии.

По данным отдела пропаганды ГИБДД, около 5:20 у дома 2 на Лахтинском проспекте автомобиль такси марки Volkswagen Polo по неустановленным причинам съехал с дороги и врезался в ограждение.

Предполагается, что 45-летний водитель не справился с управлением, он был госпитализирован в больницу в тяжёлом состоянии. Также с травмами средней степени тяжести в больницу увезли 33-летнюю пассажирку.

Также на камеру попал момент ДТП на набережной Обводного канала.

Видео: Piter.TV