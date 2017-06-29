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Городские службы съехались к месту серьезного ДТП на Приморском шоссе

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Водитель жутко пострадавшего автомобиля остался жив.

Днем 25 мая на Приморском шоссе по направлению в Петербург произошло серьезное ДТП. Судя по кадрам автомобилистов, выложенным в соцсети, красную машину вынесло с проезжей части на обочину. Возможно, перед этим автомобиль врезался в стоящий неподалеку столб освещения.

На место оперативно прибыли городские службы, по словам очевидцев, водитель смятого автомобиля остался жив – о нем позаботилась бригада скорой помощи. Как именно произошло ДТП и есть ли еще пострадавшие, пока неизвестно.

На этом участке все столбы давно пора огородить отбойниками. Каждый месяц по паре тройке машин в столб. А ЛенСвету потом менять.

Опасный участок там конечном, камер нет, все летают((

отметили пользователи сети.

Ранее мы рассказывали, что на Горском шоссе иномарка насмерть сбила велосипедиста.

Видео: Игорь Швед, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"

Фото: Никита Домнин

Теги: жесткое дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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