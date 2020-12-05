На Приморском проспекте столкнулись 4 автомобиля

Информации о пострадавших пока не поступало.

В Приморском районе Северной столицы вечером в субботу, 5 декабря произошла массовая авария. Об этом рассказали пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Они рассказали, что на полосе в стороне Лисьего носа столкнулись четыре автомобиля. Из-за ДТП на дороге образовался затор, в котором "полторы" полосы движения не были доступны для водителей.

Информации о пострадавших пока не поступало.

На Приморском проспекте д.93, в сторону Лисьего носа столкнулось 4 машины, 1,5 полосы не доступно – написали очевидцы.

Ранее мы сообщали о том, что фургон снес автобусную остановку на Дунайском проспекте во Фрунзенском районе Петербурга.

Видео: vk.com/spb_today