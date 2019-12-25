В результате аварии госпитализирован один человек, рассказали очевидцы.

Фургон снес автобусную остановку на Дунайском проспекте во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Пользователи сообщили, что ДТП произошло 5 декабря на перекрёстке Дунайского проспекта и Малой Карпатской улицы. Фургон столкнулся с другим автомобилем, после чего снес автобусную остановку. Очевидцы отметили, что в результате происшествия пострадал один человек, находившийся в синей легковушке – он был госпитализирован.

Ранее мы сообщали о том, что момент аварии на перекрестке Луначарского и Светлановского попал на видео. Легковой автомобиль вылетел на тротуар.

Фото: vk.com/spb_today