Петербуржцы: после Ушаковского моста перекрыто движение

В четверг, 14 ноября, в Приморском районе Петербурга образовалась километровая пробка. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Из-за огромных заторов петербуржцы опаздывают на работу.
"И ведь не расскажут в новостях о причинах и почему какое то количество людей опоздало на работы, школы и тп...",
—пишут горожане.
Как оказалось, движение заблокировали из-за прорыва трубы с холодной водой. В данный момент, службы "Водооканала" устраняют аварию.
Ранее мы сообщали о том, что на Бухарестской улице собралась пробка из восьми трамваев.
Фото:яндекс.карты
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