Петербуржцы: после Ушаковского моста перекрыто движение

По словам автолюбителей, на месте прорвало трубу с холодной водой.

В четверг, 14 ноября, в Приморском районе Петербурга образовалась километровая пробка. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Из-за огромных заторов петербуржцы опаздывают на работу.

"И ведь не расскажут в новостях о причинах и почему какое то количество людей опоздало на работы, школы и тп...", —пишут горожане.

Как оказалось, движение заблокировали из-за прорыва трубы с холодной водой. В данный момент, службы "Водооканала" устраняют аварию.

Ранее мы сообщали о том, что на Бухарестской улице собралась пробка из восьми трамваев.

Фото:яндекс.карты