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Петербуржцы: после Ушаковского моста перекрыто движение
Сегодня, 9:56
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы: после Ушаковского моста перекрыто движение

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По словам автолюбителей, на месте прорвало трубу с холодной водой.

В четверг, 14 ноября, в Приморском районе Петербурга образовалась километровая пробка. Об этом сообщают горожане в соцсетях. 

Из-за огромных заторов петербуржцы опаздывают на работу. 

"И ведь не расскажут в новостях о причинах и почему какое то количество людей опоздало на работы, школы и тп...",

—пишут горожане.

Как оказалось, движение заблокировали из-за прорыва трубы с холодной водой. В данный момент, службы "Водооканала" устраняют аварию.

Ранее мы сообщали о том, что на Бухарестской улице собралась пробка из восьми трамваев.

Фото:яндекс.карты

Теги: новости спб, общество, пробки, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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