На Приморском проспекте "Приора" на скорости влетела в фонарный столб

Пострадавший водитель направлен в больницу.

На Приморском проспекте водитель влетел на "Приоре" в фонарный столб. Инцидент произошел вечером 26 декабря. По предварительным данным мужчина потерял управление. В социальной группе "Дорожный инспектор" заявили, что шофер мог находится в состоянии алкогольного опьянения. Он пострадал, его состояние оценивается как средней тяжести. Сейчас мужчина госпитализирован в больницу Приморского района.

В ГИБДД пояснили, что авария произошла около 22 часов вечера у дома 65 по Приморскому проспекту. За рулем "Лады" находился мужчина 1981-го года рождения. В ведомстве добавили, что местному жителю повезло на дороге. Столкновение пришлось на пассажирскую сторону автомобиля. Людей там не было.

Ранее очевидцы: в реку Ждановку что-то слили. Чувствуется вонь.

Фото и видео: Вконтакте/Дорожный инспектор

