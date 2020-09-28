На Предтеченском мосту упала "Скания"

Все живы.

В понедельник, 28 сентября, на Предтеченском мосту произошло ДТП.

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как водитель "Скании", входя в правый поворот, по всей видимости, не рассчитал радиус, из-за чего грузовик перевернулся на бок. По предварительной информации, другие участники движения не пострадали. В каком состоянии находится водитель фуры, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что на набережной Обводного канала столкнулись три машины.

Видео: Piter.TV